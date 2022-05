Nach einem positiven Antigentest am Sonntag hat sich der Verdacht per PCR-Test bestätigt: Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) ist coronapositiv. Das teilte sie am frühen Montagnachmittag mit. Die Ministerin befindet sich seit dem positiven Antigentest in Isolation, konnte daher etwa an der gestrigen ORF-Pressestunde nicht teilnehmen und wird nun vorerst keine weiteren Termine wahrnehmen.