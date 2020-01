Facebook

„Fundamente – Meilensteine der Republik“: Alexander Kadas Installation auf dem Heldenplatz © corinna harl | micori.de

Die Leidenschaft für Gestaltung hat er sozusagen mit der „Vatermilch“ aufgesogen: Alexander Kada wollte zunächst wie Klaus Kada Architekt werden, aber dann hatte er einen anderen Entwurf für sein Leben: Designer.



Die Artverwandtschaft der beiden Berufe nutzte der gebürtige Leibnitzer ab 1987 als Selbstständiger auf vielfältigste Weise. Ob der Kunde nun BMW, Standard, Designforum Wien oder Nitsch-Museum hieß, ob die steirische Winzerfamilie Polz oder das Rote Kreuz anklopfte, ob er Konzepte zu Ausstellungen über den Islam oder Krähen in der Kunstgeschichte liefern sollte: Jeder konnte und kann auf Kadas ganzheitliche Sicht der Gestaltungsarbeit zählen, die für ihn mit dem ersten Gespräch beginnt, „damit Auftraggeber und Auftragnehmer sich frühest- und bestmöglich einschwingen können auf die gemeinsamen Ziele, was Idee, Form und Inhalt des Projekts betrifft“.



Apropos Islam: Schon drei Mal wurde der 51-Jährige von Mohammed VI. beauftragt. Für den marokkanischen König schuf Kada eine Festschrift zum zehnjährigen Thronjubiläum mit goldener Edelschatulle, zudem zwei weitere Prachtbände – über die berühmtesten Moscheen in dessen Reich und eine hochelegante Anleitung zum richtigen Beten.