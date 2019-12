Facebook

MICHAEL FLEISCHHACKER: Das ist jetzt natürlich ungünstig, lieber Thurnher, dass ich mit der Beantwortung der Frage, ob etwas gut oder schlecht gewesen ist, beginnen soll, denn darin sind doch eigentlich Sie der Experte. Ich will es aber dennoch versuchen und gleich persönlich werden: 2019 war ein sehr aufregendes Jahr, finde ich, oft sehr gut und nicht selten wirklich mühsam. Gegen Ende hat es sich dann noch einmal ein bisschen katastrophal angefühlt, aber ab einem gewissen Alter ist man Kummer gewohnt. Und Sie so?



ARMIN THURNHER: Wenn es wahr ist, was man so liest, dann ist man heutzutage schon von Jugend auf Kummer gewohnt. Die Stimmung dürfte, um mit den Nachrichten über das Klima zu beginnen, in der Tat nicht besonders sein. Vor allem, wenn man in Australien lebt oder auf einer pazifischen Insel. Man kann es sich aussuchen, ob man lieber Feuer am Dach hat oder einem das Wasser bis zum Hals steht. Aufregend war das Jahr auf jeden Fall. Ob gut oder schlecht, sei dahingestellt. Von vielen schlechten Jahren sagt man im Rückblick, damals sei es noch etwas anderes gewesen!



FLEISCHHACKER: Was ich so höre, war es in Australien immer relativ heiß, aber ich bin natürlich kein Klimaexperte. Ich denke, was sich vor allem erhitzt hat, ist die sogenannte öffentliche Debatte, falls man das hysterische Aneinandervorbeiprallen von Buchstabenfragmenten noch Debatte nennen will. Das betrifft ja praktisch alle Felder des Öffentlichen, nicht nur die Klimadebatte, die aber freilich besonders massiv, weil so gut wie kein Teilnehmer an dem Geschrei eine Ahnung hat, aber jeder eine Meinung. Das kann auch gar nicht anders sein, denn wie man weiß, schließen Ahnung und Meinung einander weitgehend aus.



THURNHER: So schlecht, dass wir hier eine Klimakrisenrelativierungsdebatte vom Zaun brechen wollen, war das Jahr doch wieder nicht! Die Wissenschaft enthebt uns hier des Meinunghabens, und die verzweifelten Appelle der Insulaner, denen das Meer den Grund unter den Füßen wegzieht, waren nur ein Symbol für das Scheitern des Klimagipfels in Madrid. Empirie hilft, fragen Sie einmal einen Forstwirt. Die Erhitzung der sogenannten Debatten, oder sagen wir lieber, der Debattensurrogate hat allerdings mit dem Klima nichts zu tun, sondern mit der Digitalisierung. Sie schafft neue gesellschaftliche Verhältnisse, und solche Übergänge gestalten sich stets eher hitzig und nicht kühl und rational.