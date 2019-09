Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sebastian Kurz (ÖVP) und Pamela Rendi-Wagner (SPÖ) © AP

Was passiert in der SPÖ am Tag nach der Wahl? Kann sich Parteichefin Pamela Rendi-Wagner behaupten oder ist sie da schon Geschichte?

In der ÖVP wird gemunkelt, man könnte es danach mit einer türkis-roten Neuauflage der Großen Koalition probieren oder mit entsprechenden Verhandlungen zumindest den eigenen Spielraum erweitern, wenn der Ball von Rendi-Wagner auf den burgenländischen Rechtsverbinder Hans-Peter Doskozil übergeht.