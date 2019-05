Facebook

Beate Meinl-Reisinger © (c) APA/LUKAS HUTER

Erfreut hat Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) auf die Bestellung von VfGH-Präsidentin Brigitte Bierlein zur Bundeskanzlerin des Übergangskabinetts reagiert. "Brigitte Bierlein ist die richtige Person zu dieser besonderen Zeit für diese besondere Herausforderung", sagte Platter und sicherte ihr seine "volle Unterstützung" zu.

Er, Platter, erwarte sich auch von allen im Parlament vertretenen Parteien Bierlein in dieser Übergangszeit best möglich zu unterstützen. "Es ist keine Selbstverständlichkeit eine derartige Herausforderung zu übernehmen. Bierlein zeigt damit echte Staatsverantwortung, die ich in den letzten Wochen bei manchen politisch handelnden Akteuren vermisst habe", meinte der Landeshauptmann.

Meinl-Reisinger vertraut auf Besonnenheit Bierleins

NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger freut sich, dass Österreich mit Brigitte Bierlein erstmals eine Frau als Kanzlerin bekommt. Sie vertraue darauf, dass die Regierungschefin ihr Amt besonnen anlegen werde, stabilisierend nach innen und außen wirke und so für eine gute Verwaltung der Staatsgeschicke sorgen werde.

Ähnlich äußerte sich JETZT-Klubchef Bruno Rossmann. Bierlein sei eine kompetente und erfahrene Persönlichkeit, die geeignet sei, die politische Stabilität in Österreich wiederherzustellen.

Bierlein sei eine anerkannte Juristin und ihr sei zuzutrauen, bei der Auswahl des Übergangskabinetts eine gute Hand zu beweisen - wie die angekündigten Personalvorschläge von Clemens Jabloner für Vizekanzleramt und Justizministerium sowie Alexander Schallenberg als Außen- und Europaminister zeigten, erklärte Grünen-Bundessprecher Werner Kogler.