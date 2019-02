Der FPÖ-Wunsch nach einem Papamonat für alle dürfte bald umgesetzt werden. Das stellt zumindest die ÖVP in Aussicht, die nun dieses Ansinnen unterstützt. Bundeskanzler Kurz will aber offenbar keinen Rechtsanspruch.

© APA/ROLAND SCHLAGER

Der Papamonat für alle Väter könnte bald Realität werden. Die ÖVP gibt ihre Abneigung dagegen anscheinend auf. Familienministerin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) kündigte am Mittwoch an, dass sie dieses Ansinn der FPÖ unterstützt und das Thema demnächst mit Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) besprechen möchte.

Auch Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat am Mittwoch grünes Licht für das Projekt Papamonat gegeben. "Wir finden Väter-Beteiligung ganz wesentlich", sagt er nach dem Ministerrat. Das entspreche einem modernen Familienbild, und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) habe vorgezeigt, dass man auch in Führungsposition Beteiligung leben könne. "Das erachten wir als sinnvoll", so Kurz.

Die drei Ministerinnen für Soziales, Familien und Wirtschaft werden ein Modell ausarbeiten. Ob es einen Rechtsanspruch auf den Papamonat für alle Väter geben werde, stehe noch nicht fest. Bisher hatte sich die ÖVP ablehnend gezeigt. Alle möglichen Modelle würden geprüft, sagte Kurz. Dabei werden man aber auch auf die Interessen der Wirtschaft Rücksicht nehmen, um nicht Hürden vor allem für kleine Betriebe aufzubauen. "Aber die Richtung ist ganz klar: Wir wollen mehr Väter-Beteiligung."

"Noch heuer möglich"

Die Umsetzung noch im heurigen Jahr ist aus Sicht von Bogner-Strauß möglich. Die Vereinbarung von Familie und Beruf sei ihr ein wichtiges Anliegen. Dazu sei eine höhere Väter-Beteiligung sehr wichtig, sagte Bogner-Strauß. Österreich hinke hier im Vergleich zu skandinavischen Ländern hinterher. Sie unterstütze daher die Forderung nach einem Papamonat, so die Familienministerin.

SPÖ bringt Antrag ein

Die SPÖ will nun den Druck auf die Regierung erhöhen, den Papamonat als Rechtsanspruch zu verankern. "Wir wollen, dass der Rechtsanspruch auf den Papamonat sofort umgesetzt wird. Es braucht keine langwierigen Diskussionen und Modelle. Die ÖVP soll das nicht schon wieder auf die lange Bank schieben", sagte SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin Andrea Brunner in Reaktion auf Kurz' Aussagen. Die SPÖ werde einen Entschließungsantrag einbringen, in dem die Regierung aufgefordert wird, dem Parlament "unverzüglich" einen Gesetzesentwurf vorzulegen, der einen Rechtsanspruch auf einen Papa- bzw. Babymonat beinhaltet.