Die FPÖ startet mit ihrem Neujahrstreffen in das zweite volle Jahr Türkis-Blau. In Umfragen hat sie – bisher – nur leicht verloren.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

HEINZ-CHRISTIAN STRACHE © (c) APA/ROBERT JAEGER (ROBERT JAEGER)

Die Freiheitlichen starten heute mit ihrem Neujahrstreffen in der Wiener Messe in das zweite volle Jahr der türkis-blauen Koalition. Und während sich eine Demo der „Linkswende“ angesagt hat, ist es ein anderes Gespenst, das Heinz-Christian Strache und seiner Partei eher im Nacken sitzt: die Erinnerung an den Parteitag von Knittelfeld.

Mehr zum Thema Innenpolitik FPÖ-Neujahrstreffen in Messe Wien samt Gegendemonstration

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.