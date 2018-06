Politik der Angst„Die Menschlichkeit bleibt auf der Strecke“

Facebook

Gefährliches Spiel mit der Angst © AP

„Wir sehen in Österreich offene Fremdenfeindlichkeit“, sagt Gerald Schöpfer, Präsident des Roten Kreuz. Aus dieser Angst vor dem Fremden werde politisches Kapital geschlagen, nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa. Wie es gelingen kann, dieser Entwicklung entgegen zu wirken, ist das Thema bei einem zweitägigen Symposium, das derzeit in Wien stattfindet.

In Zeiten von Klimawandel und Digitalisierung sei die Gesellschaft ohnehin von Unsicherheiten geprägt – in einem solchen Klima könne Angst als „gefährliche Waffe“ eingesetzt werden, sagt Schöpfer. So werde zum Beispiel die öffentliche Stimmung gezielt dadurch geformt, dass von „Asylindustrie“ gesprochen werde und Flüchtlinge nur als „Illegale“ bezeichnet werden.

Gerald Schöpfer und Heinz Mayer Foto © (c) Österreichisches Rotes Kreuz

Die Fremdenfeindlichkeit wird zum Konsens, auch an Orten, wo es gar keine Fremden gibt. Verfassungsexperte Heinz Mayer

Anstatt der Bevölkerung die Angst zu nehmen, werde sie von der Regierung noch befeuert, attestiert auch Verfassungsexperte Heinz Mayer. „Die Fremdenfeindlichkeit wird zum Konsens, auch an Orten, wo es gar keine Fremden gibt.“ Es sei „lächerlich“, dass ein Europa 1 bis 2 Millionen Flüchtlinge nicht aufnehmen könnte - „das muss Europa können“. Sonst sei das ganze Gebilde eines vereinten Europas in Gefahr.

Der Kommunikationsexperte Peter Vitouch ortet ein weiteres Problem mit dem Einsatz von Angst als politische Waffe: „Angst hat einen großen Einfluss darauf, wie wir Informationen wahrnehmen.“ Dadurch sehen Menschen die Welt anders und nehmen vor allem jene Dinge wahr, die ihre Ängste weiter bestärken. Die Frage, die bleibt ist aber: Wie können Menschen von irrationalen Ängsten befreit werden?

Wissen statt Emotion

„Wir müssen weg von den reinen Emotionen und auf Wissen und Aufklärung setzen“, sagt die deutsche Forscherin Ulrike Kluge, die das Zentrum für Interkulturelle Psychiatrie der Berliner Charitè leitet. Durch offene Gespräche und Verständnis für den „Fremden“ könnten viele Ängste ausgeräumt werden.

Es ist ja geradezu ein Wettkampf darin ausgebrochen, welches Land sich Flüchtlingen gegenüber unfreundlicher gibt. Gerald Schöpfer, Rotes Kreuz

Doch davon sei in Europa momentan nichts zu sehen, meint Schöpfer. Die Länder rücken nach rechts, flüchtlingsfreundliche Parteien verschwinden. „Es ist ja geradezu ein Wettkampf darin ausgebrochen, welches Land sich Flüchtlingen gegenüber unfreundlicher gibt“, sagt Schöpfer. Und Österreich spiele da mit. „Dabei bleibt die Menschlichkeit auf der Strecke.“

