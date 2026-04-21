Tirols Ex-Landeshauptmannstellvertreter und früherer SPÖ-Landesparteichef Georg Dornauer kämpft nicht mehr für einen Verbleib in der Sozialdemokratie. Nach der Bestätigung seines Parteiausschlusses durch das Schiedsgericht der Tiroler SPÖ am Montag erklärte Dornauer am Dienstag bei einem Pressegespräch in Innsbruck, keine Berufung einzulegen und damit nicht den Bundesparteivorstand zu befassen. Ein mögliches Antreten mit eigener Liste bei der Landtagswahl 2027 ließ er offen.

Er wolle das Jahr 2026 dafür nützen, um „als freier Landtagsabgeordneter“ die Situation zu „analysieren“ und zu schauen, „wie eine vernünftige Politik möglich ist“, sagte der 43-Jährige. Er wolle „Erkenntnisse gewinnen“ und vorerst „kritische Oppositionspolitik betreiben“. Fakt sei aber jedenfalls, dass „mit dieser SPÖ weder auf Bundes- noch auf Landesebene eine gedeihliche Zusammenarbeit möglich ist“, sah Dornauer das Kapitel Sozialdemokratie für ihn endgültig abgeschlossen und ging mit seinen früheren Parteifreunden scharf ins Gericht.

Sowohl Bundespartei als auch Landespartei seien durch eine „personell zunehmend linke Besetzung“ auf dem „Weg in die linke Bedeutungslosigkeit“, ritt der frühere Landesparteichef heftige Attacken. „Eine vernünftige Politik für vernünftige Menschen ist damit nicht mehr möglich“, führte der Landtagsabgeordnete aus.