Seit 1987 ehrt das Wiener Militärkommando Persönlichkeiten für besondere Verdienste zur Stärkung der Landesverteidigung in Wien. In diesem Jahr geht der Ehrenpreis „Pro Defensione“ an die Chefin selbst – Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP). Sie hatte in den vergangenen Jahren die Preisträger noch selbst ausgezeichnet, darunter war 2022 auch Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ).

Die Laudatio auf die Ehrung hielt diesmal Ministerkollege Peter Hanke (SPÖ), der bis zum Vorjahr der Wiener Stadtregierung angehörte. Er würdigte Tanners Verdienste für den Standort Wien, wie den Neubau des Stellungshauses, die Stärkung der Wiener Miliz sowie eine Bildungsinitiative mit der Bildungsdirektion Wien. „Klaudia Tanner hat das Bundesheer in die Mitte der Wiener Gesellschaft zurückgeholt“, lobte Hanke. Tanner ist übrigens Niederösterreicherin.

Auch die früheren Wiener Bürgermeister Helmut Zilk und Michael Häupl hatten bereits diesen Preis erhalten, zudem die Schauspieler Gerhard Tötschinger und Fritz Muliar. Im Vorjahr hatte Wolfgang Müller, der stellvertretende Magistratsdirektor der Stadt Wien, die Auszeichnung erhalten.