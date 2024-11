„Niemand in der ÖVP will Kickl als Kanzler“

Interview. Der FPÖ-Triumph in der Steiermark erhöht den Druck auf die Regierungsverhandlungen in Wien, ist Oberösterreichs LH Thomas Stelzer (ÖVP) überzeugt. Er ist skeptisch gegenüber einer Rückkehr von Sebastian Kurz und sieht Konsens in der ÖVP, FPÖ-Chef Kickl nicht zum Kanzler zu machen.