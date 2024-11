Dass Donald Trumps im Jänner verstorbene Schwiegermutter Amalija Knavs steirische Wurzeln besitzt, hat die Kleine Zeitung am Wochenende einer breiteren Öffentlichkeit gegenüber enthüllt. Montagabends gratulierte Bundeskanzler Karl Nehammer dem amerikanischen Präsidenten zur erneuten Wahl. In dem Telefonat sprach Nehammer den familiären Steiermark-Bezug an, Knavs kam zwei Monate nach Kriegsende im Juli 1945 in Judendorf-Straßengel zur Welt. „Sie war eine wunderbare Frau“, erklärte Trump am Telefon über die Mutter seiner Ehefrau Melania.

Dominierendes Thema des Gesprächs war der Krieg in der Ukraine, Trump wiederholte seinen Wunsch nach einer baldigen Beilegung des Konflikts, Nehammer lud den designierten US-Präsidenten nach Österreich ein und bot Wien als möglichen Verhandlungsort an. Der Kanzler schnitt auch die Bedeutung der USA als zweitwichtigster Handelspartner für heimische Unternehmen an, bekanntlich erwägt Trump die Verhängung von Schutzzöllen auf den Import von Waren.

Melania Trump und ihre Mutte Amalija © IMAGO / Douliery Olivier/abaca

Melania und Donald Trump beim Begräbnis von Amalija Knavs © AFP / Giorgio Viera

Amalija Knavs in Begleitung von US-Präsident Trump und seiner Frau Melania Trump © IMAGO / Yuri Gripas