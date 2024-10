Ex-EU-Parlamentsvizepräsident Othmar Karas (ÖVP) ist am Montag zum Präsidenten des Europäischen Forums Alpbach gewählt worden. „Wir können auf einem guten Fundament aufbauen, möchten aber auch neue Impulse setzen“, wurde Karas am Dienstag in einer Aussendung zitiert. Dem neuen Präsidenten steht demnach künftig auch Ex-Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ), aktuell CEO der ELL Austria, mit Expertise zur Seite. Karas folgt in der Funktion des Forumspräsidenten auf Andreas Treichl.

Karas bezeichnete die neue Aufgabe als „Ehre“. Der Anspruch, „sich tiefgehend mit den komplexen Fragen unserer Zeit zu befassen“, sei für ihn Motivation. Neben Kern soll Karas künftig auch von Infineon-Austria-Vorstandsvorsitzender Sabine Herlitschka und Peter Oberlechner, Partner bei der Rechtsanwaltskanzlei Wolf Theiss, unterstützt werden. Das kommende Forum Alpbach soll von 16. bis 29. August 2025 in Tirol über die Bühne gehen.

Karas von Vorgänger Treichl vorgeschlagen

Treichl, vormals langjähriger Vorstandsvorsitzender der Erste Group, war vier Jahre lang Präsident gewesen und hatte in dieser Funktion das Forum inhaltlich neu positioniert, war sein Rückzug begründet worden. Als Nachfolger hatte Treichl selbst Karas vorgeschlagen. „Mit Othmar Karas steht nun einer der am meisten überzeugten Europäer überhaupt an der Spitze des EFA. Ich wünsche ihm das Beste und bin überzeugt, dass das European Forum Alpbach einer hervorragenden Zukunft entgegensieht“, schrieb Treichl nun. Dem Forum Alpbach wolle er weiterhin beratend zur Seite stehen, hatte es geheißen.

Treichl hatte das Amt des Präsidenten im Forum im „Dorf der Denker“ seit Herbst 2020 bekleidet und folgte damit auf den ehemaligen EU-Kommissar und ÖVP-Politiker Franz Fischler, der acht Jahre lang EFA-Präsident gewesen war. Der 72-jährige Ex-Banker wollte neue inhaltliche Schwerpunkte setzen. Das diesjährige Forum war unter dem Generalthema „Moments of Truth“ abgehalten worden.