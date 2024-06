Lasst das Feuer der Demokratie nie erlöschen

Für eine funktionierende Demokratie ist Meinungsaustausch essenziell.

Die meisten hierzulande sind mit den Flammen dieses Feuers aufgewachsen. Sie haben, bewusst oder unbewusst, Holz nachgelegt und es so am Leben erhalten. Den Ältesten unserer Gesellschaft haben wir zu verdanken, dass es überhaupt brennt und dass sie es nach dem unfassbaren Leid des Krieges entfachten. Seither ist es die Aufgabe der Bevölkerung, der heranwachsenden Generation die Schönheit des Feuers aufzuzeigen und ihr klarzumachen, dass dies keine Selbstverständlichkeit ist.

Diese Metapher soll für die Demokratie und den Glauben an sie stehen. Ebenso wie ein Feuer, erlischt auch eine gefestigte Demokratie irgendwann, wenn man sich nicht um das Fortbestehen kümmert. Um Flammen zu erhalten, legt man beispielsweise Holz nach – bei der Demokratie ist die Verteidigung deutlich vielseitiger. Nicht nur die Wahrung der Gewaltenteilung oder die Sicherstellung von freien Wahlen gehören hierzu. Auch die Meinungsvielfalt, Meinungsfreiheit und der freie politische Diskurs sind feste und wichtige Bestandteile einer funktionierenden Demokratie. Es scheint, als verlernten wir in den letzten Jahren den geordneten Meinungsaustausch, da wir insbesondere auf Social Media mit der eigenen Meinung überflutet werden und somit Verständnis für Andersdenkende verlieren. Vor allem Jugendliche verbringen viel Zeit in sozialen Medien und sind daher von dieser Meinungslenkung besonders betroffen. Daher ist es umso wichtiger, ihnen beizubringen, sich eine Meinung zu bilden und diese auch zu äußern.

Dr. Heinz Fischer als Impulsspeaker und Mitglied der Jury bei einer Debatte © Julian Roninger/IFTE

Eine Initiative, die sich genau das zum Ziel gesetzt hat, ist „Misch dich ein – der Debattierclub“. Bei der österreichischen Staatsmeisterschaft im Debattieren für Schülerinnen und Schüler stand das Thema „Jugendliche für Demokratie begeistern“ im Zentrum. Die Speaker sind von der Relevanz des Themas überzeugt. Renate Anderl betont, dass der Kompromiss das Salz der Demokratie ist und sie vom Austausch der Argumente lebt – genau hier setzt der Debattierclub an. Alexander Van der Bellen hebt die Bereitschaft, Streitgespräche auszutragen, hervor. Heinz Fischer sieht den Willen zur Demokratie und Grundrechte als Fundament der österreichischen Demokratie. Johannes Hahn ist begeistert von der demokratischen Auseinandersetzung, die beim Debattierclub gelernt wird und der Bereitschaft, sich für Demokratie einzusetzen.

Zu Fragestellungen wie „Sollen Social-Media-Unternehmen für die Verbreitung von Fake News haftbar gemacht werden?“ überlegten sich Jugendliche bei der Staatsmeisterschaft oft auch Argumente gegen ihre eigene Meinung, um Emotionen im Diskurs zu reduzieren. Somit lernen sie, sich in andere Sichtweisen hineinzudenken und diese zu verstehen. Neben diesem Gewinn von sozialen Fähigkeiten dürfen die Preisträgerinnen und Preisträger auch zu einem internationalen Debattierturnier reisen.

Debattieren ist ein wichtiger Schritt, um der Jugend beizubringen, wie man das Feuer der Demokratie am Leben erhält. Die Fähigkeit, sich zuerst eigenständig eine Meinung zu bilden, ein Thema aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und anschließend diese Meinung eloquent zu äußern ist essenziell für eine Partizipation im politischen Diskurs. Denn unser aller Ziel sollte es sein, alles dafür zu geben, dass unser mühsam entfachtes Feuer nie erlischt.