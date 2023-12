Es ist verfassungskonform, dass für die erste jährliche Anpassung von Pensionen eine Aliquotierung gilt. Diese Bestimmung ist nicht gleichheitswidrig. Das erklärte der Verfassungsgerichtshof (VfGH) am Mittwoch.

Der Gesetzgeber kann, so der VfGH, von einer Durchschnittsbetrachtung ausgehen; ob das Ergebnis in allen Fällen als befriedigend angesehen wird, ist nicht am Gleichheitsgrundsatz zu messen. Gegen diese Regelung in den Sozialversicherungsgesetzen hatten sich 69 Abgeordnete der SPÖ und der FPÖ (und damit mehr als ein Drittel der Nationalratsabgeordneten), Arbeits- und Sozialgerichte sowie Betroffene gewendet; insgesamt handelt es sich um mehrere hundert Anträge.

Bei der Pensionsaliquotierung geht es um eine gesetzliche Bestimmung, wonach es vom Monat des Pensionsantritts abhängt, wie hoch die Erhöhung des Bezugs im ersten Pensionsjahr ausfällt. SPÖ und FPÖ sind der Meinung, dass die Bestimmung gegen den Gleichheitsgrundsatz verstößt. Der VfGH behandelte in dieser Frage überdies etwa 470 Anträge von Betroffenen sowie weitere rund 110 Anträge von Arbeits-und Sozialgerichten.