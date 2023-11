In sämtlichen Umfragen liegt die FPÖ mit Herbert Kickl in der Sonntagsfrage stabil und deutlich mit durchschnittlich 29,9 Prozent auf Platz eins. Neu ist, dass sich die SPÖ mit Andreas Babler Platz zwei etabliert – und zwar mit 24,5 Prozent und wachsendem Abstand auf die ÖVP von Karl Nehammer. Die Kanzlerpartei rangiert nach einer schleichenden Talfahrt mit durchschnittlich 20,2 Prozent nur an dritter Stelle.