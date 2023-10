Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) haben wegen der aktuellen Lage in Nahost und mögliche Auswirkungen auf Österreich für den Freitag (8.00 Uhr) das Krisenkabinett der Bundesregierung einberufen. Das gab die Regierung am Donnerstagnachmittag bekannt. Themen sind die aktuelle Lage, der Terrorangriff der Hamas auf Israel und die daraus resultierenden Folgen - auch die Sicherheitslage in Österreich. In Wien patrouillieren schwerbewaffnete Polizisten in der Innenstadt, alle jüdischen Einrichtungen werden streng geschützt.

Seitens der Bundesregierung werden die Innenminister Gerhard Karner und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner sowie Außenminister Alexander Schallenberg daran teilnehmen (alle ÖVP). Die Chefs der Nachrichtendienste werden die Bundesregierung im Lagezentrum des Verteidigungsministeriums über das aktuelle Lagebild informieren. Beraten werden soll im Krisenkabinett darüber hinaus auch über die aktuelle Sicherheitslage in Österreich.