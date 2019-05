Kleine Zeitung +

Simone Schmiedtbauer (ÖVP) "Wir lassen uns nicht spalten"

Die steirische ÖVP-Spitzenkandidatin Simone Schmiedtbauer über ihren Weg von der Bankerin zur Bäuerin, über die private Hingabe als Mutter und ihr öffentliches Wirken als Bürgermeisterin in Hitzendorf, über die Aufgabenteilung am Hof und den Mut zum Widerstand in der eigenen Partei.