Knapp 6,4 Millionen Wahlberechtigte wählen in Österreicher am Sonntag ein neues EU-Parlament. Mit Spannung wird erwartet, wie die Wählerinnen und Wähler in den EU-Ländern ticken und welche Auswirkungen das Österreich-Ergebnis auf die Innenpolitik hat – wird doch nur einige Monate später der Nationalrat neu gewählt.

Auf unserer Webseite, in der App und am Smartphone begleiten wir Sie durch den Sonntag. Wie viele der Wahlberechtigten in ganz Österreich überhaupt zur Wahl gehen, wann die Spitzenkandidaten und die einzige Kandidatin ihre Stimme abgeben und wie die Wahl in der gesamten Europäischen Union über die Bühne geht, können Sie in unserem Live-Blog lesen.

Trendprognose um 17.00 Uhr

Eine erste Trendprognose inklusive Grafiken zum Österreich-Ergebnis und zur künftigen Zusammensetzung des EU-Parlaments wird kurz nach 17.00 Uhr veröffentlicht, via Push und Eilnewsletter sind Sie sofort informiert. Im User-Forum wird nach den ersten Prognosen die Diskussion gestartet und die Expertinnen und Experten der Politik-Redaktion liefern online eine rasche Einschätzung der Lage. Auf unseren weiteren Plattformen werden Sie natürlich auch mit Videos und Grafiken versorgt, via Facebook, Twitter und Instagram sind Sie live dabei.

Ergebnisse um 23.00 Uhr

Erst spätabends kurz nach 23.00 Uhr, wenn das letzte Wahllokal im gesamten Euro-Raum geschlossen hat, werden die Ergebnisse veröffentlicht. Montagfrüh sind wir ab sechs Uhr wieder für Sie da: Mit allen Ergebnissen, Analysen und Reportagen. Bleiben Sie informiert!