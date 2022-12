Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni will Anfang Februar nach Kiew reisen. Dies gab die Premierministerin bei einer Pressekonferenz am Donnerstag in Rom bekannt. Die Reise werde noch vor dem 24. Februar, dem ersten Jahrestag des Beginns des Ukrainekonflikts, stattfinden.

"Ich habe (dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr, Anm.) Selenskyj gesagt, dass Italien bereit ist, als Garant für einen Friedensprozess zu fungieren, und aus diesem Grund beabsichtige ich, vor dem 24. Februar nach Kiew zu reisen", so Meloni.

Die italienische Premierministerin bekräftigte ihr Engagement für die NATO. "Ich bestätige die Bereitschaft Italiens, die eingegangenen Verpflichtungen einzuhalten", erklärte sie.

"Das Europa, das bessere Lösungen bieten kann, ist ein föderalistisches Europa. Bei wichtigen Fragen ist es einfacher, gemeinsame Lösungen zu finden, und die Frage der Verteidigung ist eine davon. Ich glaube nicht, dass die NATO und die europäische Armee einen Widerspruch darstellen, sondern ich glaube, dass sie sich ergänzen", erklärte Meloni.