"Der Feind ist uns 10 zu 1 überlegen“, sagte der ukrainische Kommandant in Mariupol: Ist die Ukraine auf verlorenem Posten?

Gerhard Mangott: In Mariupol ist für die Ukraine nichts mehr zu gewinnen. Das ist verloren. Die Frage ist, ob es die humanitären Korridore, wie Russland behauptet, für Zivilisten und sich ergebende Kämpfer tatsächlich gibt. Letztlich wird Russland Mariupol ganz in Besitz nehmen, was bedeutet, dass jedes militärische Mittel eingesetzt wird, um die verbliebenen Kämpfer auszuschalten und um offiziell den Fall von Mariupol verkünden zu können.