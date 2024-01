Bei einem israelischen Drohnenangriff in einem Vorort von Beirut ist libanesischen Sicherheitsvertretern zufolge die Nummer zwei der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas getötet worden. Saleh al-Aruri sei zusammen mit seinen Leibwächtern bei dem Angriff auf das Hamas-Büro südlich von Beirut getötet worden, sagte ein ranghoher Sicherheitsvertreter am Dienstag. Kurz darauf meldete die Hamas in ihren offiziellen Medien die „Ermordung“ al-Aruris.

„Der Vize-Präsident des Politbüros der Hamas, Scheich Saleh al-Aruri, wurde bei einem zionistischen Angriff in Beirut zum Märtyrer“, gab die Hamas auf ihrem offiziellen Fernsehkanal, al-Aksa TV, und ihren anderen Medien bekannt.

Libanesischen Staatsmedien zufolge wurde bei dem Angriff das Büro der Hamas in einem südlichen Vorort von Beirut getroffen, der als Hochburg der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz gilt.