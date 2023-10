Armee bombardiert weiter im Gazastreifen + Österreicher ausgeflogen + Freilassung von Geisel mit zwei Kindern

Live. Israel bombardiert den Gazastreifen weiter. Nun haben sich Ministerpräsident Netanyahu und Oppositionspolitiker Gantz auf die Bildung einer Notstandsregierung festgelegt. Trotz des Verbots der pro-palästinensischen Demo in Wien haben sich am Abend mehrere Dutzend Aktivisten am Stephansplatz versammelt. Lesen Sie alle Entwicklungen im Live-Artikel.