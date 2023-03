Die Parlamentsmehrheit hat einen Rückzieher gemacht. Gestern Vormittag veröffentlichte die Regierungspartei "Georgischer Traum" eine Erklärung, man habe beschlossen, das in erster Lesung verabschiedete Gesetz über die Meldepflicht für "ausländische Agenten" zurückzurufen, "unbedingt und ohne Vorbehalte". In der Nacht zuvor waren in mehreren georgischen Großstädten zum wiederholten Mal Zehntausende Menschen gegen die Gesetzesnovelle auf die Straße gegangen, in Tiflis arteten die Proteste in bürgerkriegsartige Unruhen aus.