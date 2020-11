Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Lehrerin Lori Ricks mitten im Getümmel der Demokraten auf der "Black Lives Matter Plaza" © AFP

Nervöse Anspannung statt Feierstimmung bei den Anhängern der Demokraten in Washington: Mehrere hundert Unterstützer von US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden waren am Dienstagabend in der Nähe des Weißen Hauses versammelt, um bei der Auszählung der Wählerstimmen in den USA mitzufiebern. Die anfängliche Euphorie verbunden mit der Hoffnung auf einen Erdrutsch-Sieg des Herausforderers von US-Präsident Donald Trump verflog allerdings rasch.