Bewohner des Camps von Kara Tepe nach den heftigen Regenfällen © Manoulis Lagutaris/AFP

Seine Bilder zeigen Tag für Tag das wahre Leben in den Camps von Kara Tepe, nördlich der Stadt Mytilini auf der griechischen Insel Lesbos. Yousif Al Shewaili ist ein junger Fotograf aus dem Irak und selbst Geflüchteter. Knapp 11.000 Menschen folgen seinem Profil auf der Plattform Instagram, auf der er regelmäßig eindrucksvolle und oft bedrückende Fotos und Videos direkt aus den Flüchtlingslagern teilt.

Man könne zwar nicht alle retten, aber an jenen Orten, wo sich Menschen bereit erklärt haben, Familien und Kinder aufzunehmen, sollte man das tun, erklärt Klaus Schwertner, geschäftsführender Direktor der Caritas Erzdiözese Wien, im Interview mit der Kleinen Zeitung.

Unsere „Landkarte der sicheren Plätze“ zeigt: Österreich hat Platz. Über 3.000 Plätze für Menschen aus Moria konnten wir in den vergangenen Wochen ausfindig machen. #WirHabenPlatz https://t.co/aBC5yyFazb pic.twitter.com/iqzfMIdS0R — Courage – Mut zur Menschlichkeit (@Courage_MzM) October 21, 2020

Viele helfende Hände

Genau diese Orte in Österreich soll nun die „Landkarte der sicheren Plätze“ aufzeigen. Diese wurde von der Initiative „Courage – Mut zur Menschlichkeit“ gezeichnet und zeigt, Stand 15. Oktober, 3188 Plätze in ganz Österreich, an denen Kinder, Jugendliche oder ganze Familien aufgenommen werden könnten. Es handle sich nicht um einen bloßen Schlafplatz, sondern um nachhaltige und umfassende Angebote. Wichtig sei vor allem, dass solche Orte den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen und passende Infrastruktur, wie etwa Kindergärten, Schulen oder Deutschkurse, vorhanden sind. Die Karte soll regelmäßig aktualisiert und erweitert werden, wie einer Aussendung der Initiative zu entnehmen ist.

Die Bereitschaft zur Hilfeleistung sei groß. Allein bei der Initiative „Courage“ hätten sich in den letzten Wochen über 500 aktive Helfer und mehr als 2500 Unterstützer gemeldet. Welche Organisationen, Kommunen oder Haushalte konkret bereit wären, Migranten aufzunehmen, ist der Karte nicht zu entnehmen. Dies liege daran, dass man eine mögliche direkte Zuordnung verhindern möchte. Es bestehe die Gefahr, dass das Innenministerium die Vielzahl an privaten Hilfsofferten als Vorwand nehmen könnte, um sich weiter der politischen Verantwortung zu entledigen. Schauspielerin Katharina Stemberger nannte das im Ö1 Morgen Journal den "Nehammer-Effekt".

Prominente Unterstützung

Stemberger war an der Gründung der Initiative „Courage“ maßgeblich beteiligt und setzt sich federführend für einen menschlicheren Umgang mit den geflüchteten Menschen auf den Ägäis-Inseln ein. Es gehe um Lebensrettung und erste Hilfe, denn die Hilfe vor Ort funktioniere nicht, die Zelte seien im wahrsten Sinne des Wortes „auf Sand gebaut“ beziehungsweise noch gar nicht eingetroffen, so Stemberger.

Argumente wie jene, dass es durch die Rettung zu einem Pull-Effekt kommen könnte, lässt sie mit einem Verweis auf Experten-Meinungen nicht gelten. Obwohl auch bei Migrationsforschern immer noch Unklarheit herrscht, sei ein Pull-Effekt zumindest statistisch nicht nachweisbar.

Schauspielerin Katharina Stemberger setzt sich für einen humanitären Umgang mit Geflüchteten ein Foto © APA/Helmut Fohringer

Stattdessen fordert Stemberger im Gespräch mit der Kleinen Zeitung, dass Österreich kollektiv „aus dieser ständigen Polarisierung rauskommen“ müsse. Für jene Österreicher, denen vor allem die Ereignisse 2015 als „chaotisch“ in Erinnerung blieben und bei denen eine gewisse Angst vor dem Fremden herrscht, hat sie durchaus Verständnis. Dennoch sei humanitäre Hilfe unumgänglich, denn der kommende Winter und die desolaten Zustände in Kara Tepe „werden dazu führen, dass dort Menschen sterben“, so Stemberger. Es könne nicht sein, dass wir im Advent das Herbergs-Lied von Maria und Josef singen, aber selbst tatenlos zusehen, so Stemberger. Ihr Appell lautet: „Wir müssen helfen, denn das macht uns zu Menschen!"