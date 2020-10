Facebook

Protest in Prag © (c) AFP (MICHAL CIZEK)

In Tschechien, Europas derzeit größtem Hotspot, sind auch am Wochenende neue Rekordzahlen an positiv auf Covid-19 Getesteten registriert worden. Am Samstag waren es mehr als 8000, am Sonntag über 5000. Dabei wird an beiden Tagen gewöhnlich weniger getestet als an normalen Wochentagen. Jeder dritte Test war positiv.