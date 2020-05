Kleine Zeitung +

Verschwörungstheorien Wer steckt hinter den Corona-Demonstrationen?

10.000 Menschen demonstrierten am Sonntag allein in Stuttgart Seite an Seite gegen “die Corona-Diktatur” in Deutschland. Auch in vielen anderen Städten findet die Bewegung zulauf. Sogar in Graz soll es bald eine Demonstration geben. Doch welche Personen und Gruppierungen stehen hinter den kruden Versammlungen? Von Larissa Eberhardt