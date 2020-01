Der deutsche Ex-Vizekanzler, Wirtschaftsminister und SPD-Chef Sigmar Gabriel sieht in den USA heute das größte Risiko für Europa. Beim Streit mit China geht es nur um die Frage: Wer bestimmt die globale Weltordnung?

Gabriel beim Interview in Graz © (c) ©Werner Krug

Sie sind im November als Berater bei der Eurasia-Group eingestiegen, einer der weltweit führenden US-Denkfabriken. Das in New Yorker Unternehmen mit Stützpunkten weltweit berät Investoren und Manager über politische Entwicklungen und Risiken. Was raten Sie denen derzeit?