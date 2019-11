Dutzende Nuklearsprengköpfe der US-Streitkräfte lagern in der Türkei. Ein prominenter ehemaliger amerikanischer General fordert jetzt, die Bomben schleunigst zu verlegen – bevor sie in falsche Hände fallen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Luftwaffenstützpunkt Incirlik in der Türkei diente den Amerikanern auch imSyrien-Krieg als Basis © (c) AP

Sie sind Relikte des Kalten Kriegs: rund 50 amerikanische Atombomben des Typs B61, die in unterirdischen Bunkern auf dem Luftwaffenstützpunkt Incirlik in der Südosttürkei verwahrt werden. Ende der 1960er Jahre wurden sie dort im Rahmen der sogenannten nuklearen Teilhabe eingelagert. Im Fall eines Angriffs des Warschauer Paktes sollten die Bomben von Kampfflugzeugen der USA und der Nato-Partner als taktische Waffen gegen Ziele im Hinterland des Gegners eingesetzt werden. Solche Bomben lagern auch in Deutschland, Belgien, den Niederlanden und Italien.