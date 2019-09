Facebook

Donald Trump © (c) AP (Evan Vucci)

In der Schlagzeile der Nacht schwingt eine vage Hoffnung aller Trump-Überdrüssigen mit: Dem US-Präsidenten drohe die Amtsenthebung. Doch die Redlichkeit gebietet es, das Wunschdenken schnell wieder auf den Boden des Realität zu holen. Ihm droht nur sehr entfernt ein "Impeachment", auch wenn die oppositionellen Demokraten nun formell Untersuchungen in diesem Verfahren gegen den Republikaner im Weißen Haus eingeleitet haben. Der Vorwurf: Trump Trump soll den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in einem Telefongespräch im Juli aufgefordert haben, Ermittlungen zum Schaden seines demokratischen Kontrahenten Joe Biden einzuleiten.