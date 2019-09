Facebook

Benjamin Netanjahu hat viele Erfolge für Israel vorzuweisen. Doch mit den Jahren seiner langen Amtszeit mehren sich die Schatten © (c) Getty Images (Amir Levy)

Die Reihe der historischen Projekte, die Israels Premier Benjamin Netanjahu umzusetzen gelobt, ist verblüffend lang. In den vergangenen zehn Tagen versprach er, das Jordantal zu annektieren, was einer Zwei-Staaten Lösung endgültig den Garaus machen würde. Er stellte ein Verteidigungsbündnis mit den USA in Aussicht. Er will das Wahlrecht verändern, damit Wähler beim Gang zur Wahlurne fortan gefilmt werden können. Angesichts des andauernden Raketenbeschusses Südisraels schätzte er zudem, ein baldiger Krieg gegen die Hamas im Gazastreifen sei unabwendbar. Nebenbei legte er geheime Erkenntnisse über Irans geheimes Atomprogramm offen, die auch hier einen israelischen Präventivschlag nahe legen.