Ex-Außenminister Boris Johnson und der aktuelle Außenminister Jeremy Hunt gehen in die Mitgliederbefragung der Tories um die Nachfolge für Premierministerin Theresa May.

Die Abgeordneten der britischen Konservativen hatten am Donnerstag zunächst in einer vierten und dann am Abend in einer fünften Wahlrunde ihre Stimme für die Nachfolge im Amt des Parteichefs und Premierministers abgegeben. Es ging dabei nur noch darum. wer in einer Stichwahl gegen Johnson antreten wird. Der frühere Außenminister hatte die bisherigen Abstimmungsrunden dominiert und gilt als gesetzt für die zweite Phase des Auswahlverfahrens. Hunt konnte sich in der letzten Abstimmung gegen Umweltminister Michael Gove durchsetzen.

Johnson vereinigte am Donnerstagabend 160 Stimmen auf sich. Auf den zweiten Platz kam Hunt mit 77 Stimmen. Gove schied aus.

Nun sollen die 160.000 Tory-Parteimitglieder bis Ende Juli per Urwahl entscheiden, wer neuer Parteichef und damit Premierminister wird.