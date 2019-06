Facebook

Trial of Mohamed Morsi and 35 other defendants in Cairo © (c) Getty Images (Anadolu Agency)

In den vergangenen sechs Jahren lebte er nur noch zwischen Gefängniszelle und Gerichtssaal. Auch seinen letzten Tag verbrachte Mohammed Mursi wieder in dem Käfig für Angeklagte, wie er in Ägypten üblich ist. Fünf politische Prozesse wurden gegen den Ex-Präsidenten angestrengt, einmal wurde er zum Tode verurteilt, dann wieder zu lebenslanger Haft. Geheimnisverrat an den Golfstaat Katar und den Sender Al Jazeera lautete die Anklage am Montag. Etwa 20 Minuten redete sich der 67-Jährige in Rage, wie Augenzeugen berichteten, dann brach er plötzlich zusammen. Wenig später starb das ehemalige Staatsoberhaupt in der Notaufnahme eines Krankenhauses.