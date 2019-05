Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hassan Rohani begutachtet eine Forschungseinrichtung © (c) APA/AFP

Noch brüstet sich Irans Außenminister Mohammad Javad Zarif, sein Land habe einen Doktortitel im Umgang mit internationalen Sanktionen. Aber der forsche Ton täuscht. Die heimische Währung ist ruiniert, die Inflation klettert in Richtung 50 Prozent. Das Wirtschaftswachstum schrumpfte in den letzten zwei Jahren um ein Zehntel. Und die jüngste Runde amerikanischer Sanktionen wird die Islamische Republik noch härter treffen, deren Staatsbudget zu 40 Prozent vom Ölexport abhängt.

Denn das Weiße Haus geht jetzt aufs Ganze. Maximaler ökonomischer Druck gekoppelt mit einem fulminanten militärischen Aufmarsch am Persischen Golf sollen den Iran in die Knie zwingen und sein Klerikerregime gleich mit erledigen. So lautet zumindest der Wunschtraum der US-Administration, die sich darin einig weiß mit den superreichen arabischen Golfstaaten und Israel.