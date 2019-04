Facebook

Genau genau 100 Jahre ist es her, dass die Konstituierende Nationalversammlung Deutschösterreich – das Parlament, das den Übergang von der Habsburgermonarchie zur Republik Österreich begleitete – das Adelsaufhebungsgesetz beschlossen hat. „Der Adel, seine äußeren Ehrenvorzüge (...) und die damit verbundenen Ehrenvorzüge österreichischer Staatsbürger werden aufgehoben“, heißt es im Gesetz, das bis heute gültig und in Verfassungsrang steht. Allein: Die 20.000 Kronen als Strafe sind in heutige Währung nicht mehr umzurechnen, wie es in einem jüngst erlassenen (nicht rechtskräftigen) Urteil gegen Karl Habsburg-Lothringen heißt – wer heute einen Adelstitel führt, bleibe demnach straffrei, so das Wiener Landesverwaltungsgericht.

Der Beschluss im Parlament war eine österreichische Angelegenheit: Wie Protokolle zeigen, haben nicht nur alle Parteien – Sozialdemokratische Arbeiterpartei, Christlichsoziale und Deutschnationale – das Versagen des Adels und seine „Tyrannei“ beschworen; lang und breit diskutierte man auch, ob man braven Beamten antun könne, ihnen an die Monarchie angelehnte Titel – „Hofrat“ – zu entziehen. Darauf verzichtete das Parlament; die Aufhebung wurde allerdings einstimmig, das Habsburgergesetz – das Herrscherhaus wurde im Gegensatz zum übrigen Adel auch noch enteignet – mit einer Gegenstimme beschlossen.