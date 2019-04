Der Sieg der vereinten Opposition in Istanbul und Ankara widerlegt den Mythos der Unverwundbarkeit des Präsidenten. Die Demokratie lebt in der Türkei.

Jubelnde jugendliche Anhänger der türkischen Opposition feiern in Istanbul ihren Wahlsieg © (c) APA/AFP/YASIN AKGUL (YASIN AKGUL)

Plötzlich ist der Pragmatiker Recep Tayyip Erdogan wieder da. Seit einem halben Jahrzehnt war er hinter dem Techniker der totalen Macht verborgen geblieben. Noch in der Nacht der Kommunalwahlen, die er zur „Überlebensfrage“ für die Türkei, für sich selbst und seine islamische Regierungspartei AKP erklärt hatte, vollzog der türkische Staatspräsident die Wende und räumte ein, was nicht mehr zu verbergen war: Die vereinte Opposition hat die Wahlen dort gewonnen, wo es wehtut, in den Metropolen der Mittelmeerküste, in der Hauptstadt Ankara und wohl auch in Istanbul. Besonders schmerzt der Verlust der Bosporusmetropole, symbolisch die schwerste aller Niederlagen. Denn dort startete Erdogan 1994 seinen Aufstieg. Hier beginnt nun sein Niedergang.