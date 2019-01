Vor der entscheidenden Abstimmung über das Brexit-Abkommen im britischen Parlament am Dienstag hat einer der für die Mehrheitsbeschaffung im Parlament zuständigen Abgeordneten seinen Posten aufgegeben.

May © (c) APA/AFP/POOL/BEN BIRCHALL

Kurz vor der entscheidenden Abstimmung über das Brexit-Abkommen im britischen Parlament hat einer der für die Mehrheitsbeschaffung im Parlament zuständigen Abgeordneten seinen Posten aufgegeben. Er könne das von Premierministerin Theresa May mit der EU ausgehandelte Abkommen nicht guten Gewissens vertreten, schrieb der Konservative Gareth Johnson am Montag in seinem Rücktrittsschreiben.

Johnson war als einer der "whips" (etwa: "Einpeitscher") dafür zuständig, die Abgeordneten bei Abstimmungen auf Parteilinie zu bringen. In Großbritannien gibt es keinen Fraktionszwang. Das Unterhaus soll am Dienstagabend über das Abkommen abstimmen. May droht eine Niederlage.