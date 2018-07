Mazedonien EU-Kommissar Hahn in Skopje: Schritte in Richtung Beitrittsgespräche

Facebook

EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn © APA/Getty Images/POOL/LEON NEAL

Mazedonien macht die nächsten Schritte in Richtung Europäische Union: EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn ist am Dienstag in der mazedonischen Hauptstadt Skopje zu Gesprächen mit Ministerpräsident Zoran Zaev zusammengekommen. Das Treffen diente den Vorbereitungen zu den EU-Beitrittsgesprächen mit dem Westbalkanland, wie Hahn auf Twitter mitteilte.

"Ich bin beeindruckt von dem Engagement, der Entschlossenheit und der Energie, mit der die Regierung in Mazedonien die EU-Reformen vorantreibt", schrieb der EU-Kommissar weiter, und fügte hinzu: "Macht weiter!" Am Dienstag beginnt die EU das sogenannte Screening - also die Prüfung des Rechtsbestands - in Mazedonien.

Die konkreten EU-Beitrittsgespräche könnten im Juni 2019 aufgenommen werden. Dieses Datum wurde unlängst von den EU-Europaministern in Aussicht gestellt, nachdem Mazedonien am 17. Juni mit Griechenland eine Vereinbarung zur Lösung des langjährigen Namensstreites abgeschlossen hatte. Mazedonien soll demnach künftig den Namen Republik Nordmazedonien tragen. Allerdings sind bis dahin noch mehrere Schritte fällig - zuerst eine Volksabstimmung im Frühherbst und danach entsprechende Verfassungsänderungen.