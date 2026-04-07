Bei einem Schusswechsel in der Nähe des israelischen Konsulats in Istanbul sind am Dienstag drei Menschen getötet worden. Zwei Polizisten seien verletzt worden, berichteten türkische Medien. Aktuell befänden sich keine israelischen Diplomaten in der Türkei, meldete die Nachrichtenagentur Reuters.

Video zeigt Vorfall

Ein Video von Reuters zeigte einen Polizisten, der eine Waffe zog und in Deckung ging, während Schüsse fielen. Eine Person war blutüberströmt zu sehen. In der Umgebung des israelischen Konsulats ist stets eine starke bewaffnete Polizeipräsenz.