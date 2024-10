Ein Lastwagen ist am Sonntag nördlich von Tel Aviv in eine Gruppe von Menschen gefahren, die an einer Bushaltestelle warteten. Nach Medienberichten wurden rund 40 Menschen verletzt. Es werde der Verdacht geprüft, dass es sich um einen Anschlag handelte, berichtete die Nachrichtenseite ynet. Einige der Menschen hätten schwere Verletzungen erlitten.

Die Umstände des Vorfalls würden derzeit untersucht, teilte die Polizei mit. In der Vergangenheit war es immer wieder zu Anschlägen von Palästinensern mit Autos oder Lastwagen gekommen.