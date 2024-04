srael hat nach Angaben der Armee über einen neuen Übergang zum Norden des Gazastreifens erste Hilfslieferungen in das Gebiet gebracht. Der Übergang sei schon am Donnerstag in Betrieb gegangen und erste Lastwagen seien in den Küstenstreifen eingefahren, teilte die Armee am Freitag mit. Israel stand zuletzt stark unter Druck, die humanitäre Versorgung des abgeriegelten Küstengebiets zu verbessern.

Wie das israelische Militär mitteilte, wurden die Lastwagen am Grenzübergang Kerem Shalom an der Grenze zu Ägypten inspiziert, bevor sie nach Norden weiterfuhren. Israel hatte Anfang des Monats angekündigt, den Grenzübergang Erez wieder zu öffnen, der seit dem Massaker der im Gazastreifen regierenden islamistischen Hamas gegen Israel vom 7. Oktober geschlossen war.