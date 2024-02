Für Julian Assange (52) ist diese Woche der entscheidende Augenblick gekommen. Zwei Richter am Londoner High Court entscheiden, ob der WikiLeaks-Mitbegründer an die USA ausgeliefert wird – oder ob er gegen die von der britischen Regierung verfügte Auslieferung noch Berufung einlegen kann. Sollte das Gesuch abgelehnt werden, drohen Assange die unmittelbare Auslieferung und bis zu 175 Jahre Gefängnis. In den USA wird der Publizist geheimer und vertraulicher Dokumente als „Spion“ oder gar als „Terrorist“ eingestuft.