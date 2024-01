Mit gestrengen Prüfern hat selten jemand seine Freude, das ist auch beim Europäischen Rechnungshof in Luxemburg so. Der Hof schieße oft über das Ziel hinaus und betreibe damit Politik, lautet ein Kritikpunkt; schließlich gehe es in der EU sehr oft um ebendiese bewussten politischen Entscheidungen, die nicht immer in Kosteneffizienz darstellbar seien.