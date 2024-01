Wussten sie, wer den Hochgeschwindigkeitszug erfunden hat? Oder den Online-Handel? Heutzutage kann man Erfindungen meist gar nicht einzelnen Personen zuordnen, so wie das noch am Beginn des Industriezeitalters möglich war, als James Watt so lange an seiner Dampfmaschine herumschraubte, bis das Ding tatsächlich auf Schienen gestellt als erster Zug durch die Gegend schnaufte. Oder als John C. Biggins in den USA die Kreditkarte und damit das Bezahlen von Waren und Dienstleistungen neu erfand.