Das Video könnte auch von einem Satireprotal stammen - ist allerdings ernst gemeint und wird von Ex-Präsident Donald Trump auf dem eigenen „Truth social“-Kanal geteilt: Er sei direkt von Gott auf die Erde gesandt worden, um sich dort um Recht und Ordnung zu kümmern, lautet die Botschaft. Garniert mit einer Bild-Ästhetik, die mehr an das Werbevideo einer dubiosen Sekte als an den aktuellen Wahlkampf erinnert. Politische Inhalte? Fehlanzeige.

Die Verknüpfung einer religiösen Basis mit Politik hat in den Vereinigten Staaten eine lange Tradition und wird besonders von den Republikanern gepflegt, damit lässt sich offensichtlich besser an die Wertemuster der Bevölkerung außerhalb der Städte anknüpfen. Mit unmittelbaren Auswirkungen auf das tägliche Leben: Als etwa im Sommer 2022 der Supreme Court das landesweite Recht auf Abtreibung kippte (das Grundsatzurteil „Roe v. Wade“) feierte Trump das als seinen Erfolg und wusste: „Gott hat das entschieden.“

Gott muss nun also neuerlich herhalten, und sei es nur in einem skurril anmutenden Video. Es wäre keine Überraschung, würde es unter seinen Anhängern begeisternden Anklang finden. Ein Präsident von Gottes Gnaden, was will man mehr?