Der ehemalige pro-russische ukrainische Politiker Illia Kyva ist nach Angaben der ukrainischen Nachrichtenagentur Ukrinform am Mittwoch tot nahe Moskau aufgefunden worden. Nach ersten Informationen habe der ukrainische Geheimdienst SBU die Ermordung des Politikers zu verantworten. Der Mann wurde demnach mit Kleinwaffen getötet.

Kyva unterstützte den russischen Überfall auf die Ukraine. Als ehemaliges Mitglied des ultranationalistischen Rechten Sektors lief er zu Beginn des Krieges zur russischen Seite über und wird seitdem von ukrainischen Behörden gesucht.

Am 21. April 2022 beantragte Kywa in einem offenen Brief an den russischen Präsidenten Wladimir Putin die russische Staatsbürgerschaft und politisches Asyl. Seit Juni soll er sich in der Nähe von Moskau aufgehalten haben.