Genau ein halbes Jahr ist es noch bis zur EU-Wahl, das EU-Parlament präsentierte passend dazu die aktuelle Auswertung des Eurobarometers, der regelmäßigen großen Umfrage in allen EU-Ländern. Das Ereignis fand am Dienstagabend statt, dem Krampustag - passender Weise, was Österreich angeht.