Arik Brauer © APA/ROBERT JAEGER

Herr Brauer, Sie bekommen heute Abend den Fritz-Csoklich-Demokratiepreis für Ihre Reden im Gedenkjahr 2018. Ein gefährdetes Pflänzchen“ haben Sie die Demokratie genannt. Wieso?

Arik Brauer: Die Demokratie ist immer gefährdet, und das kann auch gar nicht anders sein, denn es gibt kein Vorbild für Demokratie. Der Mensch hat sie erfunden, ja erfinden müssen, weil er die in der Natur selbstverständliche, arterhaltende Eigenschaft des Egoismus überwinden muss. Weil wir aus der Natur ausgetreten sind aufgrund der Technik und der Wissenschaft.



Was gefährdet die Demokratie?

Der uns angeborene Egoismus und der uns angeborene Wille zur Macht, der wahrscheinlich auf Angst beruht, und auch die Eitelkeit, die ein Teil unseres Wesens ist. Das spricht alles für eine Diktatur. Wir haben in unserer geschichtlichen Vergangenheit nur Diktaturen gehabt, denn auch die Griechen, die das Wort erfunden haben, haben ja Sklaven gehabt.