Er ist 30 Jahre jung, er ist der Chef von Frankreichs rechtspopulistischer Partei Rassemblement National (RN) und er könnte in einem Jahr Präsident werden. Doch es ist das Gefühlsleben des jungen Mannes, das derzeit einen zentralen Platz in der öffentlichen Debatte Frankreichs eingenommen hat: Jordan Bardella ist verliebt. Soweit die News.

„Ich bin sehr glücklich“, sagt Bardella in den Nachrichten und setzt, nachdem er mit ernstem Gesicht über Krieg, Kaufkraft und Benzinpreise gesprochen hat, plötzlich ein sehr breites Lächeln auf. Die Moderatorin fragt ihn, ob er im Bilde darüber gewesen sei, dass ihn Paparazzi bei seinem Spaziergang mit seiner Freundin auf Korsika aus der Ferne fotografiert haben. „Ja“, sagt er. „Wir haben gemeinsam beschlossen, uns nicht länger zu verstecken.“

Eine Romanze, perfekt für den Boulevard

Wenige Tage zuvor war das Magazin „Paris Match“ mit einer Enthüllung in Form einer vorgetäuschten Paparazzi-Aktion erschienen. Die dazugehörige Reportage liest sich wie eine Schmonzette, ein Roman à l’eau de rose, mit Rosenwasser geschrieben, wie die Franzosen sagen. Eine „fast irreale Harmonie“ konstatiert die Reporterin und schwärmt von einem „unglaublich untypischen Paar“.

Dass RN-Chef Bardella endlich die Liebe gefunden hat, dürfte eigentlich keine große politische Bedeutung haben. Aber die Auserwählte ist nicht irgendjemand. Es handelt sich um Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles, Herzogin von Kalabrien und Palermo, um eine Prinzessin aus dem Hause der Kapetinger-Könige, Nachfahrin von Heinrich IV. und Louis XIV. Sie ist in Italien geboren, hat in Monaco studiert und spricht sechs Sprachen, darunter Russisch. Schulen hat sie nie von innen gesehen, zahlreiche Präzeptoren haben ihre Erziehung übernommen. Eine Prinzessin seit „162 Jahren ohne Reich“, konstatiert „Paris Match“ etwas nostalgisch.

Sie liebt den großen Auftritt: Maria Carolina de Bourbon des Deux Siciles © IMAGO/OLIVIER BORDE / BESTIMAGE

Über ihren royalen Stammbaum und den Reichtum ihrer Eltern hinaus ist die 22-jährige Maria Carolina eine erfolgreiche Influencerin. Hunderttausende Follower können ihr dabei zusehen, wie sie auf dem Deck eines schwimmenden Rennwagens in den Wogen vor Dubai posiert, wie sie im Ballkleid das Piano bedient, wie sie den Tisch deckt, wie sie Stillleben malt. Ein Jet-Set-Leben, hätte man früher gesagt.

Sie könnten gegensätzlicher nicht sein

Er dagegen: Ein Mann aus dem Volk. Allein sein Vorname, Jordan, ist ein sozialer Marker in Frankreich. Aufgewachsen im Pariser Vorort Saint-Denis, großgezogen von einer alleinerziehenden Mutter, deren Eltern Turin verlassen hatten, auf der Suche nach einem besseren Leben in Frankreich, und die ihr Leben lang Kleinkinder betreut hat. Seine Herkunft verhalf Bardella zu Glaubwürdigkeit, zu politischer „street credibility“. Wenn er davon sprach, dass die Leute den Gürtel nicht noch enger schnallen können, nahm man ihm das ab. Wenigstens einer im RN, der wusste, wovon er sprach.

Er ist der Mann aus dem Volk: Jordan Bardella © IMAGO/JB Autissier

Die Rede ist schon von einer kirchlichen Trauung in der Kathedrale von Saint-Denis, wo die Überreste der französischen Könige ruhen. Die Liebesgeschichte der Prinzessin und des Rechtspopulisten klingt wie ein Märchen. Die Frage ist: Hilft es Bardella oder wird es ihm schaden? Die Meinungen der Experten gehen auseinander. Er wirkt menschlicher, sagen die einen. „Die Geschichte könnte sich zum Steinchen im Schuh entwickeln. Der Image-Wechsel ist brutal“, analysiert Frédéric Dabi, Chef des Instituts Ipsos.

Warum ist das relevant?

Denn das Liebesleben Bardellas würde kaltlassen, wenn nicht die Möglichkeit bestünde, dass der Fotoroman der beiden Turteltauben im Elysée-Palast enden könnte. Als wahrscheinlicher Präsidentschaftskandidat seiner Partei führt Bardella die Umfragen für die Wahl 2027 mit weitem Abstand an. Doch um Präsident zu werden, muss man in der Stichwahl über 50 Prozent der Stimmen auf sich versammeln. Bardella hat offensichtliche Handicaps. Er ist jung und unerfahren, er kennt nur die Partei. Bis vor Kurzem war er Single und das Gerücht ging um, dass er homosexuell sei.

Natürlich ist der RN-Chef kein Frosch, den der Kuss der Prinzessin in einen Prinzen verwandeln müsste. Seiner Partei aber haftete dieser Ekelfaktor über Jahrzehnte an. Gründungsvater Jean-Marie Le Pen pflegte seinen krankhaften Antisemitismus bis zum Schluss. Ein anderer Parteigründer war Mitglied der Waffen SS. Und obwohl Tochter Marine seit der Namensänderung des Front National 2018 die Häutung ihrer Partei zielstrebig betreibt, wird der RN in Frankreich bis heute von den meisten Medien als rechtsextrem bezeichnet. Das Märchen ist eine weitere Etappe der Entteufelung der Partei. Ein Schritt Richtung Normalisierung ist es gewiss nicht.

Zeitgleich mit der Veröffentlichung des Bardella-Märchens kam heraus, dass Marine Le Pen von Frankreichs größten Firmenchefs zu einem Abendessen eingeladen wurde. Anwesend waren nicht nur die Manager von TotalEnergie, Engie, Renault, Axa, sondern auch Bernard Arnault, der reichste Mann Frankreichs, Eigentümer des Luxuskonzerns LVMH, zu dem auch „Paris Match“ gehört. Frankreichs Manager wollen sich ein Bild machen, wie eine Wirtschaftspolitik des RN aussehen würde – und schlagen die Hände über dem Kopf zusammen. Aber man bereitet sich auf den Fall vor, dass die Partei an die Macht kommt.

Politik ist Storytelling. Man muss das Volk träumen lassen. Träumen von großen Ideen, schönen Geschichten, von einem Happy End der „nationalen Erzählung“, wie die Franzosen ihr Nationalnarrativ nennen. „Eine Idylle, die niemand erwartet hat“, titelt „Paris Match“. Das Magazin gilt als „Königsmacher“. Egal, ob Nicolas Sarkozy, François Hollande oder Emmanuel Macron: Alle Präsidenten Frankreichs hatten vor der Wahl ihre Coverstory. Macron spazierte mit Brigitte am Meer. Auch das im Nachhinein ein Sinnbild. Mit dem „Mozart der Finanzen“ ist Frankreichs Haushalt baden gegangen.